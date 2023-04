Partite NBA a Pasqua, tutti i match in programma in orario italiano

Tante le partite NBA a Pasqua per l’ultima giornata di regular season. Nella giornata di domenica 9 aprile, infatti, tutte le squadre della lega scenderanno in campo per fissare definitivamente la classifica. Tanti i verdetti in realtà già decretati, ma ci sono da specificare alcune posizioni in classifica, specialmente ad Ovest. Andiamo a scoprire quindi il programma completo dei match di Pasqua con tutti gli orari italiani.

Partite NBA a Pasqua: il programma completo

Ore 19.00

New York Knicks-Indiana Pacers

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks

Chicago Bulls-Detroit Pistons

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers

Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets

Boston Celtics-Atlanta Hawks

Washington Wizards-Houston Rockets

Miami Heat-Orlando Magic

Ore 21.30

Minnesota Timberwolves-NOLA Pelicans

OKC Thunder-Memphis Grizzlies

Phoenix Suns-LA Clippers

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs

Denver Nuggets-Sacramento Kings

Los Angeles Lakers-Utah Jazz

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors

