NBA, i Lakers terminano la stagione con un record positivo. LeBron James: “Abbiamo capovolto la squadra”

È stato un percorso clamorosamente tortuoso ma i Los Angeles Lakers ce l’hanno fatta: chiuderanno la regular season NBA 2022-2023 con un record positivo. I gialloviola, infatti, nella notte ha vinto contro le riserve dei Phoenix Suns. La compagine dell’Arizona ha tenuto a riposo tutte le sue stelle più luminose (out Chris Paul, Devin Booker e Kevin Durant) in vista dei Playoff, così i californiani ne hanno approfittato. La vittoria su Phoenix ha reso i Lakers la sesta squadra nella storia della NBA ad iniziare la stagione con record di 2-10 (o peggio) per poi finire con un bilancio positivo. In precedenza ci erano riusciti i Chicago Bulls (due volte nel 2004-05 e nel 1976-77), i New Jersey Nets ( due volte nel ’04-05 e 1981-82) ed i Seattle SuperSonics (1977-78).

NBA, i Lakers con un record positivo: le parole di James, Anthony Davis e coach Ham

Queste le parole di LeBron James al termine della partita:

“Ho commentato questa cosa insieme ad Anthony Davis dicendogli: ‘Amico, ci credi che finiremo questa stagione sopra .500? Dopo tutto quello che è successo in questa stagione?’ Abbiamo capovolto l’andamento delle cose. E siamo solo al termine della stagione regolare: ora c’è ancora da giocare a basket. Sapere che finiremo la regular con un record positivo è piuttosto bello.”

Quindi, anche Anthony Davis ha voluto commentare quanto successo:

“Abbiamo ringraziato i nostri compagni nello spogliatoio, anche quelli arrivati da poco. Io e LeBron abbiamo detto: ‘Vi ringraziamo tutti. Non sembrava stessero andando bene le cose ad inizio stagione’. Poi abbiamo solo continuato a spingere e a macinare. E una grossa mano è arrivata dai giocatori nuovi, arrivati qui a darci una mano e registrare l’ultima spinta decisiva.”

Ora, l’ultimo match in programma domani sera contro Utah, poi sarà da capire se il loro destino – verosimilmente – passerà dai Play-In. Queste le parole di coach Ham:

“Sono decisamente felice che siamo stati in grado di affrontare tutte le avversità trovate nel percorso, ma il nostro compito non è terminato, abbiamo ancora del lavoro da fare.”

