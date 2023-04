Memphis Grizzlies, probabile il forfait di Steven Adams per i Playoff NBA

Emergenza nel reparto lunghi per i Memphis Grizzlies a una settimana dal via dei Playoff NBA. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN si allungano, ormai inesorabilmente, i tempi di recupero dall’infortunio per Steven Adams.

Come Memphis corre ai ripari dopo l’infortunio di Steven Adams

L’ex OKC Thunder si era sottoposto l’8 marzo scorso a un trattamento di iniezione di cellule staminali per intervenire sul problema al legamento crociato posteriore del ginocchio destro. Con ogni probabilità sarà costretto a saltare l’intera campagna Playoff.

Brandon Clarke, sua riserva nella rotazione di coach Jenkins, è alle prese con un problema al tendine d’Achille che l’ha messo fuori gioco. Palla dunque a Xavier Tillman Sr. e al rookie dell’anno G League Kenneth Lofton Jr, (che ha visto convertito il suo two-way contract).

Taglio invece per Kennedy Chandler, che può tuttavia fregiarsi di qualche comparsa nella nostra Rookie Ladder a stagione in corso.

Leggi anche:

Partite NBA a Pasqua, tutti i match in programma in orario italiano

Joel Embiid torna in testa nella corsa all’MVP

I Lakers terminano la stagione con un record positivo. LeBron James: “Abbiamo capovolto la squadra”