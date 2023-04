NBA, Joel Embiid torna in testa nella corsa all’MVP

Nella corsa al premio di MVP più incerta e combattuta della storia, Joel Embiid è nuovamente al primo posto secondo l’ultima classifica pubblicata dalla NBA stessa poche ore fa.

Joel Embiid jumps to No. 1 on the final NBA App MVP Ladder of the season! (via @mikecwright )

Il fenomeno dei Philadelphia 76ers sembra essere di poco favorito su Nikola Jokic e Giannis Antetokounmpo, principalmente a causa della cosiddetta “voting fatigue” (solitamente quando un giocatore vince ripetutamente un premio, è difficile che gli venga assegnato nuovamente proprio perché lo ha già vinto).

Doc Rivers wasn't shy after Joel Embiid dropped 52 vs. the Celtics 👀 pic.twitter.com/BzQmkOsLOy

L’era dei big men è ufficialmente tornata: è la terza stagione consecutiva in cui i 3 giocatori in corsa per l’MVP sono tutti big man. Il livello di eccellenza che hanno dimostrato, e continuano a tenere regolarmente, questi 3 fuoriclasse è qualcosa di veramente mai visto prima.

Tutti e 3 sono stati protagonisti di una stagione incredibile e senza precedenti nella storia della lega.

Joel Embiid sta tenendo di media 33.1 punti, 10.2 rimbalzi e 4.2 assist, Nikola Jokic sta tenendo di media 24.8 punti, 11.9 rimbalzi e 9.8 assist, Giannis Antetokounmpo è a quota 31.1 punti, 11.8 rimbalzi e 5.7 assist… nessuna di queste 3 medie è mai stata tenuta fino ad ora nella storia: letteralmente senza precedenti.

Luka Dončić will finish the season with 32.4 points per game. Joel Embiid can't finish worse than 32.6.

Embiid will become the first center to win back-to-back scoring titles since Bob McAdoo did it three straight seasons (1974-76). pic.twitter.com/90OBEcysG7

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 8, 2023