NBA, Luka Dončić chiarisce: “Finché posso sarò in campo a lottare per vincere”

Negli ultimi giorni, a causa della poco lieta posizione di classifica, si era parlato della possibilità che i Dallas Mavericks tenessero Luka Dončić e Kyrie Irving fuori fino al termine della stagione.

Secondo quanto riportato dall’insider di “The Athletic” Shams Charania, parte della dirigenza dei texani avrebbe già abbandonato la possibilità di conquistare un posto ai prossimi Play-In e punterebbe piuttosto a conservare la propria scelta al prossimo Draft, che è protetta top-10.

Tale scelta è infatti di proprietà dei Knicks, acquisita tramite la trade che ha portato Kristaps Porziņģis nello stato del Texas, ma rimarrebbe ai Mavs nel caso in cui la squadra di Jason Kidd dovesse essere sorteggiata in Lottery tra le prime 10.

L’unico tra le fila dei Mavs a non essersi ancora arreso sembra essere Luka Dončić. Il fuoriclasse sloveno infatti ha risposto così su un suo ipotetico riposo nelle ultime partite di questa regular season:

“Domani gioco, se abbiamo anche solo una piccola opportunità, io ci sarò. Finché posso sarò in campo a lottare per vincere: non bisogna criticare le scelte fatte dalla dirigenza, per avere chimica in campo ci vuole tempo. Non credo che l’attacco sia mai stato un problema, dobbiamo riuscire a migliore nella nostra metà campo. Se le cose non vanno bene però, non bisogna guardare agli altri: sono io il leader di questa squadra e la colpa è mia”.

Dallas Mavericks che grazie alla sconfitta nella notte italiana degli Oklahoma City Thunder contro i Golden State Warriors si ritrovano a mezza partita di distanza proprio dalla squadra di coach Daigneault, nonostante il tiebreaker sfavorevole.

"I don't think the offense is a problem, and I always said this. It's our defensive end. I think anybody can score on us. Whoever it is, anybody can score on us."

