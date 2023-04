NBA, Dallas sfonda il 60% dal campo, ma vince Miami, la carica di Jimmy Butler

Terza miglior prestazione a metà gara nella storia della franchigia (76 punti segnati). Serata di segnali in casa Miami Heat, che devono sudare per ottenere il sesto posto e la qualificazione diretta ai Playoff NBA.

Jimmy Butler guida i suoi con 35 punti

Jimmy Butler, che dal canto suo ha fatto registrare la seconda prestazione personale in stagione per punti a referto in un quarto (16), gongola di fronte a un altro dato. I Mavericks hanno tirato complessivamente con il 61% di squadra, eppure a spuntarla sono stati proprio i ragazzi di coach Spoelstra.

“Anche noi abbiamo tirato bene, non so, la differenza l’hanno fatta i liberi (29 tentati vs 16 ndr.), buono per noi. Una vittoria è sempre una vittoria. Non mi piace il fatto che abbiano tirato con il 61%, ma sono contento che alla fine si sia riusciti a portare a casa il successo.”

Dallas si rammarica per un record ampiamente negativo quando subisce 100 o più punti (5-16) e dovrà vincere le restanti gare in calendario per chiudere con il 50% di vittorie. L’ultima settimana di regular season attende ancora di emettere verdetti. Segui tutti gli aggiornamenti su nbareligion.com

