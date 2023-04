Nuovo CBA: i giocatori potranno investire in squadre NBA, scommesse e cannabis

Secondo Shams Charania di The Athletic, il nuovo accordo di contrattazione collettiva tra NBA e NBPA, approvato venerdì scorso, consentirà ai giocatori di effettuare alcuni investimenti in società della lega o in altre di settori considerati ‘proibiti’ come in aziende nel mondo scommesse o nell’industria della cannabis. Questi investimenti segnalano un cambiamento epocale nel panorama dello sport professionistico, dove la marijuana è stata bandita per anni e le scommesse sportive erano viste come un peccato mortale. Ma la legalizzazione di entrambi i settori, negli Stati Uniti, ha portato a un cambiamento dei tempi.

La marijuana è stata in particolare rimossa dal programma di test antidroga della NBA come parte del nuovo CBA. DraftKings e FanDuel sono stati precedentemente nominati partner ufficiali per le scommesse sportive NBA a partire da novembre 2021. Il nuovo CBA durerà fino al 2029-30 a meno che una delle due parti non decida di rinunciare dopo il 2028-29. L’accordo include anche l’introduzione di un torneo stagionale, squadre All-NBA senza posizioni fisse e un nuovo limite (e penalità) per chi sfora la luxury tax.

