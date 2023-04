NBA, Hall of Fame 2023 rivelati gli eletti di quest’anno

Tra i nuovi eletti della Naismith Memorial Basketball Hall of Fame ci saranno tre dei cestisti europei più importanti della storia, come Pau Gasol, Dirk Nowitzki e Tony Parker, mentre a riconfermare la presenza statunitense sulla annoverata lista delle icone dell’NBA, ci sono Dwayne Wade, Gregg Popovich ed infine l’allenatrice campionessa in carica della WNBA , Becky Hammon, la quale attualmente ricopre il ruolo di Head Coach per le Las Vegas Aces.

Alcuni nomi erano stati già elencati nei mesi scorsi, con una prima nomina in un pool esteso, come ad esempio Wade, Nowitzki e Parker, anche Pau Gasol è stato nominato in questa prima occasione avvalorata dal ritiro della maglia avvenuto lo scorso 7 marzo a Los Angeles, con i quali ha vinto 2 titoli NBA insieme a Kobe Bryant (2009 e 2010).

Perchè proprio loro ? Svisceriamo i motivi dietro alla selezione di questi nomi

Gregg Popovich è stato l’allenatore più vincente dell’NBA per partite vinte durante la regular season, vincendo 5 titoli come Head Coach per i San Antonio Spurs, coronando la sua carriera ottenendo la medaglia d’oro in occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2020, come coach degli Stati Uniti.

Tony Parker, è stato per 17 stagioni una delle bandiere degli Spurs di Popovich, insieme a Tim Duncan e Manu Ginobili, già in Hall of Fame, con la sua introduzione ci sarà il riconoscimento finale meritato dalla grande dinastia NBA di San Antonio.

Dwayne Wade ha vinto 3 titoli con i Miami Heat, nel 2006, 2012 e 2013, oltre ad una medaglia d’oro conquistata con il “redeem team” USA durante le Olimpiadi di Bejing 2008, a Pechino, sua seconda medaglia olimpica dopo il bronzo di Atene 2004.

Dirk Nowtizki è considerato il giocatore europeo più forte di sempre, premiato MVP nel 2007, ha trascinato i Dallas Mavericks alla vittoria del loro primo ed ultimo anello nel 2011, si piazza sesto come miglior marcatore di ogni epoca e come primo miglior marcatore NBA tra i giocatori internazionali.

Ed infine Becky Hammon, sei volte All-Star e bronzo Olimpico nel 2008, è stata inoltre assistant coach dal 2014 al 2021, quindi per 7 anni, ai San Antonio Spurs. Nel 2022, nella sua prima stagione da Head Coach ha vinto il titolo WNBA e la Commisioner’s Cup con le Las Vegas Aces.

La cerimonia era stata prevista per il 12 Dicembre a Springfield nel Massachusetts, ma ufficialmente spostata al 12 Agosto, sempre a Springfield (sede della basketball Hall of Fame ), giorno in cui i finalisti vedranno finalmente i loro nomi incisi nella storia di questo fantastico sport.

