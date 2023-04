NBA, Lillard vota il suo MVP: “Per me è Joel Embiid. Jokic? Ne ha già vinti due”

Il titolo MVP a Joel Embiid? Una ipotesi che fino a qualche giorno fa sembrava essere credibile. Ora, dopo l’assenza nel match di confronto con Nikola Jokic, questa possibilità – secondo gli addetti ai lavori – potrebbe sfumare. Detto questo, Damian Lillard, in una intervista al Dan Patrick Show, ha comunque ribadito che per quanto visto all’interno di questa regular season NBA, il centro di Philadelphia dovrebbe meritarsi l’ambito premio. Queste le sue parole a riguardo:

“Scelgo Joel Embiid perché secondo me è stato dominante per tutta la stagione. La sua squadra ha vinto e lui se la è caricata sulle spalle. Si sarebbe meritato l’MVP in una delle ultime due stagioni, nelle quali ha vinto Jokic entrambe le volte. Per me non si può continuare a darlo a uno che lo ha già vinto due volte in fila, specialmente quando c’è un altro che sta performando allo stesso livello, se non più alto, e non è riuscito a vincerlo le ultime due volte. Non è così che dovrebbe funzionare secondo la mia opinione”.