NBA, Thanasis Antetokoumpo squalificato per la testata a Blake Griffin

Durante il match disputatosi nella notte tra il 30 e il 31 marzo, Thanasis Antetokoumpo è stato sospeso per una partita in seguito ad un episodio di violenza ai danni dell’ormai trentaquattrenne Blake Griffin, ala dei Boston Celtics.

L’incidente si è verificato con 1:25 minuti rimanenti da giocare nella sconfitta per 140-99 per i Bucks. Il fratello maggiore di Giannis stava salendo per un comodo lay-up quando ha subito un duro fallo da parte di Donkey Kong, sanzionato poi con un flagrant one.

La reazione del greco non si è fatta attendere, il quale si è scagliato contro Griffin dandogli una testata, venendo poi sanzionato con un flagrant two e la sospensione per una partita senza paga. Sconterà la sua squalifica domenica quando i Bucks ospiteranno i Philadelphia 76ers.

Thanasis viaggia a 0,8 punti, 0.9 rimbalzi di media a partita con un minutaggio di circa 4 minuti, collezionando un totale di 33 presenze.

Nonostante le umili statistiche, Thanasis chiude la partita con 7 punti a referto nella schiacciante sconfitta contro i Celtics che sembrano impeccabili, tirando 22 su 43 (51.2%) da oltre l’arco, con i principali scorer della franchigia biancoverde, Jayson Tatum e Jaylen Brown, che hanno guidato la loro squadra alla vittoria, segnando rispettivamente 40 e 30 punti.

Leggi anche :

NBA, i Lakers superano Minnesota, ma tremano: infortunio alla caviglia per Anthony Davis

NBA, LeBron James e la sua condizione fisica: “Sto migliorando”

NBA, raggiunta intesa sul nuovo contratto collettivo con associazione giocatori