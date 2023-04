NBA, Mikal Bridges trascina i Nets con 42 punti e Brooklyn ipoteca i Playoff

Continua il momento di forma smagliante di Mikal Bridges: stanotte ha trascinato i suoi Brooklyn Nets nella vittoria 107-124 contro gli Atlanta Hawks. Si tratta della 42esima vittoria stagionale per Brooklyn, che consolida il sesto posto ad Est con un record di 42-35. Sorte opposta, invece, per Atlanta: la coppia Young-Murray non ha mai veramente convinto e ora si trova con un record di 38-39, ad una sola partita di distanza dal decimo posto della Eastern Conference.

Straordinaria prestazione da parte dell’ex Phoenix, che stanotte ha ricevuto addirittura i cori di ‘MVP’ da parte del pubblico del Barclays Center. Bridges ha chiuso la partita con 42 punti, 4 rimbalzi e 3 assist con 16/24 dal campo (67%) e 5/8 da tre.

Sta tenendo 34 punti di media nelle ultime 5 partite.

Mikal Bridges dropped 42 PTS in the Brooklyn W 🔥 pic.twitter.com/hYecncLVb5 — NBA (@NBA) April 1, 2023

28.8 punti, 4.3 rimbalzi, 2.6 assist con il 50% dal campo, il 43% da tre e il 91% ai liberi… queste le medie di Bridges nel mese di marzo.

Con 461 punti segnati nel mese passato, è diventato il secondo giocatore nella storia di Brooklyn a segnare più punti in un solo mese. Il primo? Ovviamente Kevin Durant (471 punti).

WHAT A SHOT 🤯 pic.twitter.com/KDfu2Y2qO5 — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) April 1, 2023

Mikal Bridges: “Guardo giocare Kevin Durant da quando sono bambino”

Queste le parole del protagonista della serata nel post-partita:

“I cori di MVP? E’ pazzesco. Ovviamente non me lo aspettavo… si tratta di amore. Una delle cose più belle che ho notato da quando sono qui è l’amore della città e dei tifosi, anche quando sono a casa o faccio una passeggiata: mi fanno sentire a casa. Ero abbastanza deluso quando sono stato scambiato da Phoenix perché avevo molti amici e compagni che conoscevo bene, ma l’amore che mi mostrano tifosi mi fa sentire a casa anche qui.” “Guardo giocare KD da quando sono bambino, è sempre stato uno dei miei giocatori preferiti. Per me è uno dei migliori attaccanti della storia, quindi essere accostato a lui non era sicuramente uno dei miei obiettivi quando sono arrivato qui. Tutto ciò è incredibile, ringrazio i miei compagni e gli allenatori per la fiducia che mi mostrano ogni volta che gioco.”

