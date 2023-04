NBA, i Lakers superano Minnesota, ma tremano: infortunio alla caviglia per Anthony Davis

Partita di peso da parte di Anthony Davis che ha trascinato i suoi Lakers in una preziosissima vittoria contro i Minnesota Timberwolves. La brutta notizia, però, è che lo stesso lungo ha riportato un infortunio alla caviglia. AD, che si è fatto male all’inizio del terzo quarto, ha messo a segno 38 punti (15 su 26 al tiro) e registrato 17 rimbalzi, dominando contro Rudy Gobert e Karl-Anthony Towns.

Anthony Davis appeared to injure his ankle on this play, but stayed in the game after a timeout 🙏pic.twitter.com/fvr6keKtVw — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 1, 2023

Davis è comunque rimasto in campo e – zoppicando per gran parte del secondo tempo – ha aiutato i Lakers ad avere la meglio. Los Angeles ha registrato un 24-2 di parziale nel terzo quarto, subito dopo lo spavento alla caviglia di AD (rimasto in partita). Questo dopo aver sofferto una prima frazione in cui i gialloviola sono andati sotto anche oltre la doppia cifra.

La vittoria di stanotte spinge i Lakers (38-37) al settimo posto nella Western Conference e oltre il 50% di vittorie per la prima volta nella regular season 2022-23. I Lakers sono 4-0 quando Davis, LeBron James e D’Angelo Russell sono in campo.

NBA, infortunio Anthony Davis: le sue parole

Nel post-gara, AD ha parlato in questa maniera davanti ai giornalisti presenti:

“Sapevo che avrei giocato a prescindere. Solo quel problema alla caviglia mi ha provocato un po’ di dolore e palpitazioni e roba del genere… ho stretto le scarpe più strette e cercato solo di giocare con l’adrenalina… Ma starò bene.”

Domenica giocherà contro gli Houston Rockets? La sua risposta è chiara:

“Cavolo, sì. Assolutamente sì.”

Anche coach Darvin Ham sembra essere fiducioso rispetto all’entità dell’infortunio:

“È solo una storta”

“I knew I was going to play regardless. Just that initial tweak — a little bit of pain.” Anthony Davis on his ankle roll and his 38-point performance against the #Twolves. pic.twitter.com/hCM7mRsIdI — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) April 1, 2023

