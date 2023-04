NBA, LeBron James e la sua condizione fisica: “Sto migliorando”

Nella partita di stanotte contro i Minnesota Timberwolves, LeBron James era dato come in dubbio. Nessun problema, però, per il nativo di Akron che alla fine è sceso in campo e aiutato la sua squadra ad avere la meglio sugli avversari. La stella dei Los Angeles Lakers, tra l’altro, ha fornito un aggiornamento rispetto allo stato del piede infortunato e che l’ha costretto a rimanere ai box per 1 lungo mese:

“Sì, sta migliorando. Sta migliorando. Sto ancora cercando di trovare il mio giusto ritmo, come prima dell’infortunio, ma è normale non essere ancora al 100%: sono stato fuori per quattro settimane, capisco la situazione. Quindi ogni partita, ogni minuto che metto in cascina è utile per me, per ritrovare lo smalto di un tempo.”

I Lakers hanno un’altra partita in arrivo domenica contro gli Houston Rockets, e LeBron dovrebbe essere disponibile anche per quella. Nel frattempo, i gialloviola guardano al calendario con attenzione. Mancano solo cinque partite al termine della regular season e ogni vittoria o sconfitta può essere decisiva. Oltre a Houston, i Lakers hanno diversi matchup come quelli contro Utah Jazz e Los Angeles Clippers, rispettivamente martedì e mercoledì prossimo.

