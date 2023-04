NBA, Paolo Banchero domina a Washington: 30 punti e vittoria per Orlando

Magic che tornano a vincere – dopo la sconfitta contro Memphis – trascinati dal solito Paolo Banchero. Finisce 116-109 in favore degli ospiti nella capitale degli States: con questo successo si aggiorna il record di Orlando a 33 vittorie e 44 sconfitte, con il decimo posto che rimane praticamente irraggiungibile. A Washington non bastano i 27 punti di Kispert e la doppia doppia di Gafford per evitare la sconfitta casalinga.

Una partita tra due squadre in coda alla Eastern Conference – che con tutta probabilità non saranno protagoniste neanche ai Play-in – ma che ci ha ricordato nuovamente chi sia il Rookie dell’anno.

Stanotte il numero 5 di Orlando ha terminato la partita con: 30 punti, 12 rimbalzi e 6 assist accompagnati da 3 stoppate, con 8/17 dal campo e 13/14 dalla lunetta.

my guy was locked in 🔒 pic.twitter.com/ELArmTBKzA — Orlando Magic (@OrlandoMagic) April 1, 2023

Coach Mosley: “Non credo ci siano mai stati dubbi sul premio di Rookie dell’anno”

Queste le parole del Coach dei Magic dopo la gara:

“[Paolo Banchero] gioca in maniera fantastica da tutta la stagione. Oggi mi ha detto ‘Coach andiamo a prendercela, fidati di me, metterò in ritmo i miei compagni’ e lui ha fatto esattamente ciò che ha detto. Per il premio di Rookie dell’anno non credo ci siano mai stati dubbi.”

