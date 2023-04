Come da pronostico è Paolo Banchero a vincere il premio Rookie of the Year: con 98 voti su 100 il giocatore degli Orlando Magic ha la meglio su Jalen Williams, il talento di OKC, mentre sul terzo gradino del podio troviamo Walker Kessler degli Utah Jazz. Dopo Shaquille O’Neal e Mike Miller, l’italo-americano è il terzo giocatore nella storia dei Magic a vincere il ROY.

Paolo Banchero è il Rookie of the Year: i numeri della sua stagione

Dopo essere stato la prima scelta assoluta nello scorso Draft, Paolo Banchero si è rimboccato le maniche per dimostrare a tutti il suo talento. La regular season è stata più che positiva per l’italo-americano, soprattutto dal punto di vista realizzativo: con una media di 20 punti, 6.9 rimbalzi e 3.7 assist a partita, Paolo Banchero ha toccato la soglia dei 20 punti in circa gare mentre ne ha segnati almeno 30 in sei occasioni.

Numeri che hanno permesso all’ex Duke di diventare il terzo giocatore nella storia degli Orlando Magic a vincere il premio Rookie of the Year: prima di lui, infatti, sono stati Shaquille O’Neal e Mike Miller (il suo agente) a portarsi a casa l’ambito riconoscimento. Banchero si unisce così a tutti gli altri giocatori premiati nei giorni scorsi, con la NBA che svelerà le squadre All-NBA, All-Defense, All-Rookie e soprattutto il premio di MVP nelle prossime settimane della postseason.

