NBA, infortunio per Paolo Banchero: gli Orlando Magic tremano

Con una media di 29 punti, 8.8 rimbalzi e 5.6 assist nelle prime cinque partite, Paolo Banchero aveva iniziato molto bene questa stagione, inclusa una partita da 50 punti contro gli Indiana Pacers. Un grande approccio di regular season che purtroppo ha subito una grossa battuta d’arresto la scorsa notte poiché il giocatore con origini italiane ha riportato un infortunio muscolare, ossia uno strappo muscolare all’obliquo esterno destro dell’addome.

Infortunio Banchero: quanto rimarrà fuori

L’ex Rookie of the Year, All-Star la scorsa stagione, resterà quindi in infermeria dalle quattro alle sei settimane e il suo ritorno sui parquet NBA dipenderà da come reagirà alle cure. Per i Magic è ovviamente un duro colpo perché la squadra perde la prima minaccia offensiva e dovrà trovare quindi soluzioni per compensare la sua mancanza. Proprio in vista di un road trip complicato per Orlando, con Franz Wagner e compagni che giocheranno a Cleveland, Dallas, Oklahoma City e Indiana prima di tornare in Florida. Con tre vittorie per due sconfitte, Orlando è attualmente al 4° posto ad Est.

