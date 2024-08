Le ambizioni NBA di Paolo Banchero e Orlando Magic: “Passare al livello superiore”

Paolo Banchero non si nasconde, come d’altronde si confà a una prima scelta assoluta del Draft. Abbraccia le aspettative, per sé e per gli Orlando Magic, mettendo nel mirino nuovi traguardi per la stagione NBA 2024-2025 al via a fine ottobre. Ospite del Fanatics Fan Fest tenutosi recentemente a New York City, dal 16 al 18 agosto, Banchero ha invocato un salto di qualità per la squadra e anche sul piano individuale. Ecco alcuni passaggi delle sue dichiarazioni:

“Abbiamo imparato molto dalla nostra prima campagna Playoff lo scorso anno, siamo arrivati a Gara 7. Quell’esperienza ci ha aiutato moltissimo. Abbiamo poi aggiunto un due volte campione NBA come KCP [Kentavious Caldwell-Pope n.d.r.] e ci sono tanti giovani affamati. Quest’anno avremo un dente avvelenato, diverso. Nella passata stagione volevamo essere della partita a Est, farci un nome. Ora dobbiamo passare al livello superiore competere per la top 3-4, con squadre come Boston, Milwaukee, New York. […]

Una previsione sul futuro? A chi gli chiede dove si immagina tra cinque anni, Banchero regala un titolo e risponde così:

“Campione NBA, auspicabilmente MVP e uno dei volti della lega e di questa nuova generazione della pallacanestro, della quale sento di far parte.”

Leggi anche:

Jason Kidd felice dell’arrivo di Klay Thompson a Dallas: “È stato Irving a convincerlo”

NBA 2k25, i rating di partenza dei migliori rookie