NBA, stagione finita per Moritz Wagner: salta il crociato

Il centro degli Orlando Magic, Moritz Wagner, ha subito una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante la partita contro i Miami Heat il 21 dicembre 2024. L’infortunio è avvenuto senza contatto, mentre Wagner atterrava sul parquet dopo un piccolo pro-hop, causando immediatamente preoccupazione tra compagni e staff tecnico.

Prima dell’infortunio, Wagner stava vivendo una stagione importante, con medie di 12.9 punti e 4.9 rimbalzi in 30 partite, emergendo come un candidato al premio di Miglior Sesto Uomo dell’Anno. La sua assenza rappresenta una perdita di livello per i Magic, già alle prese con gli infortuni di giocatori chiave come Franz Wagner e Paolo Banchero, i due migliori realizzatori della squadra.

Il compagno di squadra Goga Bitadze ha espresso il sostegno della squadra, dichiarando:

“Stiamo tutti pregando per lui. Questa vittoria è per Mo. È davvero doloroso vedere uno dei nostri fratelli cadere. Come diciamo sempre, ‘Il prossimo deve farsi avanti.’ Ma questo ragazzo meritava di meglio.”

Wagner, 27 anni, originario della Germania, è stato selezionato con la 25ª scelta assoluta nel Draft NBA 2018 dai Los Angeles Lakers. Nel corso di sette stagioni NBA, ha giocato per i Lakers, Washington Wizards, Boston Celtics e Magic, con medie in carriera di 9.2 punti e 4.0 rimbalzi a partita.

Leggi Anche:

Mercato NBA, Alex Caruso prolunga con i Thunder: il contratto è faraonico

NBA Christmas Day 2024: partite, orari, programma e dove vederle in TV e in chiaro