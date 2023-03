NBA, Kevin Durant parla dell’addio di Irving dai Brooklyn Nets e la richiesta di trade

Kevin Durant ha giocato 129 partite per i Brooklyn Nets nel corso di più di tre stagioni. Durante quel periodo, c’era molto clamore intorno a Brooklyn per la coppia che si era andata a formare con lui e Kyrie Irving in campo. Potenzialmente una squadra pronta per vincere un titolo NBA. Tuttavia, le cose non hanno funzionato poiché il massimo che i Nets sono riusciti a raggiungere nei Playoff sono state le semifinali della Eastern Conference del 2021 prima di perdere contro i Milwaukee Bucks.

Nonostante l’enorme fiducia di tifosi e addetti ai lavori nelle capacità della squadra di vincere un titolo – soprattutto dopo aver scambiato James Harden il 10 febbraio 2022 – la franchigia si è comportata costantemente al di sotto delle aspettative. Non solo, perché c’è stata anche una buona dose di drammaticità che circondava la squadra: dalle richieste di trade di Durant della scorsa estate, al fatto che le star non volessero giocare per Kenny Atkinson (poi licenziato, ndr), fino ad Irving che ha avuto spesso e volentieri le sue opinioni controverse su determinati argomenti.

Le cose sono cambiate totalmente il 6 febbraio scorso quando Irving è stato ceduto ai Dallas Mavericks. Quella trade ha sostanzialmente cambiato il corso della franchigia poiché anche Durant ha richiesto di essere scambiato. Nelle ultime settimane si è cercato di capire i motivi per cui le due star abbiano deciso di lasciare all’improvviso la Grande Mela e KD ha finalmente reso il suo pensiero ai microfoni di Shams Charania:

“Irving? Una volta che ha chiesto di andarsene, stavo solo cercando di capire in che direzione stesse andando la squadra. Una volta che non ho capito in che direzione stiamo andando, ho cercato di prendere la decisione migliore per me. Se sento una forma di vendetta verso i Nets? No. Cavolo no. Voglio il meglio per quella franchigia. Volevo il meglio per noi in ogni partita. Odiavo perdere. E non ho mai voluto etichettare i Nets come una franchigia del cavolo. Ho sempre cercato di dimostrare che sono una grande organizzazione, che tengono ai loro giocatori, vogliono il meglio per i loro giocatori. Certe cose semplicemente non hanno funzionato. Lo capisco. Non sto qui cercando di dimostrare che i Nets si sbagliavano, penso che abbiano fatto benissimo con me per tutto il tempo che sono stato lì, non solo accontentandomi con la trade. Dopo l’infortunio al tendine d’Achille, mi hanno aiutato a tornare a giocare: si sono assicurati di essere lì per me in ogni fase del percorso. E apprezzerò questa cosa per tutta la vita. Sento che saremo legati come membri della famiglia per tutta la vita, indipendentemente da come è finita.”