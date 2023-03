NBA, super Tatum e dominio Celtics a Milwaukee

Nello scontro diretto per il primo seed della Eastern Conference, i Boston Celtics hanno dominato in trasferta contro i Milwaukee Bucks. Al termine di una partita a senso unico, i Celtics hanno vinto sul punteggio di 140-99. Lo scarto di 41 punti è la seconda peggiore sconfitta in casa dei Bucks nella storia della franchigia. A guidare i Celtics ci hanno pensato i soliti Jayson Tatum e Jaylen Brown. Il primo ha segnato 40 punti e raccolto otto rimbalzi, mentre il secondo ha chiuso con 30 punti, cinque rimbalzi e altrettanti assist.

I Celtics si trovano attualmente al secondo posto nella Eastern Conference, con due vittorie in meno dei diretti avversari, ma hanno la possibilità di ribaltare la classifica nelle ultime sfide di regular season. Una vittoria del genere contro una delle avversarie più temute ai Playoff è anche di buon auspicio per la postseason. Giannis Antetokounmpo, autore di una prestazione da 24 punti, a fine partita ha detto:

“Sappiamo come funziona, non è difficile da capire. Se non sei concentrato, se non giochi con la giusta cattiveria, ci spaccheranno il culo. E’ semplice. E’ un fatto, non c’è nulla da capire. Ora avremo questa sconfitta nella testa e tocca a noi reagire nel modo giusto. Giocheremo nello stesso modo la prossima partita? Se giocheremo alla stessa maniera, il risultato sarà lo stesso. Dobbiamo cambiare alcune cose. Dobbiamo competere, e dobbiamo tirare fuori un po’ di orgoglio”

A fine partita, Jaylen Brown ha detto la sua sulla regular season dei Celtics:

“Siamo stati costanti per quasi tutto l’anno. A questo punto dovremmo essere più vicini alle 60 vittorie, ma siamo una squadra migliore della scorsa stagione. Abbiamo vinto più partite dell’anno scorso. Abbiamo perso alcune partite, ma non ci siamo mai lasciati andare per due settimane o un mese. Ci siamo sempre ripresi”

Anche Jayson Tatum, protagonista della serata con 40 punti, ha commentato la vittoria contro i Bucks:

“Abbiamo un passato con loro, li conosciamo bene. Stanotte abbiamo tirato bene, mentre loro non hanno tirato così bene. Se li affronteremo di nuovo in postseason mi aspetto però una partita diversa. Possono giocare molto meglio di come hanno fatto oggi. Hanno sbagliato diversi tiri senza difesa. E se li affronteremo ancora quando conterà davvero, sarà una sfida difficile”

