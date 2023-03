NBA, problemi per Julius Randle: 2 settimane di stop per infortunio

I New York Knicks dovranno finire la stagione regolare senza Julius Randle. L’All-Star dei Knicks ha subito una distorsione alla caviglia sinistra contro i Miami Heat mercoledì scorso e rimarrà fuori almeno fino a quando non sarà rivalutato dello staff medico tra due settimane. A soli 10 giorni dal termine della regular season dei Knicks programmata per il 9 aprile, Randle rimarrà ai box per rientrare in vista dei Playoff NBA.

Here’s how Julius Randle hurt his ankle. Bam Adebayo gives him no room to land. pic.twitter.com/p9fg8Ema0k — KnicksMuse (@KnicksMuse) March 30, 2023

L’infortunio sembra essersi verificato alla fine del secondo quarto contro gli Heat, quando Randle è atterrato sui piedi di Bam Adebayo. Il piede di Randle si è chiaramente piegato in modo goffo, facendolo zoppicare per un chiaro dolore prima di dirigersi negli spogliatoi. Il lungo ha chiuso la partita con tre punti (1/5 al tiro) e cinque rimbalzi in 14 minuti. I Knicks hanno peraltro conquistato la vittoria con il punteggio di 101-92.

Con 2,5 partite che li separano dal sesto posto dei Brooklyn Nets e quattro partite dal settimo posto degli Heat con cinque partite da giocare, New York può dormire sonni più o meno tranquilli in quinta piazza. Ora, rimane da capire se Randle riuscirà effettivamente a rientrare per il primo turno dei Playoff NBA, per ora programmati contro i Cleveland Cavaliers. Il primo giorno della postseason è programmato per il 15 aprile, nel momento in cui lo staff medico dei Knicks farà una nuova valutazione sulle condizioni del giocatore.

Leggi Anche

NBA, gli 89 punti del duo Holiday-Antetokounmpo stendono gli Indiana Pacers

NBA, Sacramento vince a Portland e torna ai Playoff per la prima volta dal 2006