NBA, gli 89 punti del duo Holiday-Antetokounmpo stendono gli Indiana Pacers

Serata da record per i Milwaukee Bucks che al Gainbridge FieldHouse di Indianapolis stendono gli Indiana Pacers per 149-136 grazie al duo Holiday-Antetokounmpo.

Il primo registra il suo personalissimo career-high da 51 punti con 20/30 al tiro aggiungendo anche 8 rimbalzi e 8 assist. Mentre il fuoriclasse di Sepolia mette a segno una tripla doppia da 38 punti, 17 rimbalzi e 12 assist. Gli 89 punti combinati tra i due sono un record di franchigia per i Milwaukee Bucks.

A fine partita Jrue Holiday ha commentato cosi la sua grandissima prestazione:

“Certo che sono felice. Ci sono voluti 14 anni di carriera per riuscire a superare quota 50 punti segnati e il fatto che siano arrivati in un match in cui ci serviva vincere mi rende ancora più orgoglioso. Mi sono sentito come Giannis, senza schiacciate però”.

Anche “The Greek Freak” ha commentato la gara dell’ex New Orleans Pelicans complimentandosi con il compagno di squadra:

“È stato incredibile, ogni punto che ha segnato. È stato aggressivo, ha fatto muovere bene la palla, è andato forte a rimbalzo ed è stato ottimo anche in difesa”.

Per gli Indiana Pacers, che sono scesi in campo senza i loro tre migliori marcatori stagionali (Tyrese Haliburton, Myles Turner e Buddy Hield), il miglior scorer di serata è Bennedict Mathurin che per l’occasione parte nel quintetto titolare registrando 29 punti e 9 rimbalzi coadiuvato dalla doppia doppia da 15 punti e 15 rimbalzi di Nembhard, dai 22 di Nesmith e dai 17 dalla panchina di Jalen Smith.

L’ex di serata Jordan Nwora registra invece 18 punti con 7/14 al tiro e commenta lo strapotere dell’attacco dei Bucks che sarà sicuramente un grattacapo per tutte le difese che li affronteranno nei prossimi Playoff:

“Si inizia con Giannis, uno dei migliori giocatori del mondo. Poi entrano in gioco altri ragazzi, c’è Jrue che ne mette a segno 51. È difficile batterli in una serata come questa”.

Milwaukee Bucks che grazie alla vittoria raggiungono il record di 55 vittorie e 21 sconfitte consolidando sempre più il primo posto della Eastern Conference. Pacers che invece a causa della sconfitta finiscono forse anzitempo la loro stagione.

Leggi anche:

NBA, Sacramento vince a Portland e torna ai Playoff per la prima volta dal 2006

NBA, i Knicks battono i Miami Heat ma perdono Julius Randle

Si avvicina la deadline per il rinnovo del contratto collettivo NBA