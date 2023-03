NBA, i Knicks battono i Miami Heat ma perdono Julius Randle

Serata agrodolce per i New York Knicks che trovano una preziosissima vittoria ai danni dei Miami Heat ma perdono Julius Randle a due minuti dalla fine del secondo quarto.

Vittoria che consente agli uomini di coach Thibodeau di avvicinare sempre più la postseason tenendo a bada i Brooklyn Nets scivolati a due a gare e mezzo di distanza.

Tornando all’infortunio di Randle: il giocatore ex Lakers ha subito una distorsione alla caviglia sinistra pestando il piede di Adebayo nel tentativo di recuperare un rimbalzo offensivo. Il nativo di Dallas è rimasto in campo per tirare i due tiri liberi ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca e le sue condizioni verrano rivalutate nella prossime ore con esami specialistici.

Randle ha finora preso parte a tutte le 77 gare giocate in stagione dai New York Knicks registrando medie di 25.1 punti, 10 rimbalzi e 4.1 assist ad allacciata di scarpe.

Nonostante l’assenza di uno dei loro uomini chiave, i New York Knicks non hanno fatto fatica a portare a casa la 44esima vittoria stagionale grazie ai 23 punti con 8 rimbalzi di Quentin Grimes, i 24 dalla panchina di Immanuel Quickley e i 12 a testa di Brunson e Barrett.

Per i Miami Heat invece il mattatore di serata è Gabe Vincent che chiude con 21 punti, coadiuvato da Tyler Herro che ne aggiunge 16 e da Jimmy Butler che si ferma a soli 12 punti.

