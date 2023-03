Mercato NBA, Porzingis e gli Wizards trattano l’estensione di contratto

Kristaps Porzingis è giunto a Washington alla Trade Deadline del mercato NBA 2022 e sembrano esserci tutti i presupposti per un prolungamento della sua permanenza nella capitale federale.

Shams Charania e Josh Robbins di The Athletic danno notizia di discussioni entrate nel vivo sui termini di un’eventuale estensione contrattuale. Il lettone ex Knicks entro giugno rinuncerebbe contestualmente all’opzione in suo favore per la prossima stagione (36 milioni di dollari) per rinegoziare un nuovo accordo. Gli Wizards a quel punto potrebbero offrirgli un quadriennale dal valore complessivo di 180 milioni di dollari.

Porzingis, i numeri di un giocatore ritrovato

Con 10 partite rimaste in calendario nella regular season 2022-2023, Porzingis potrebbe registrare il record personale di presenze in una singola annata. Vista la storia di infortuni che ne ha costellato la carriera dall’ingresso in NBA, l’integrità fisica del lungo è la miglior notizia possibile per Washington. A ciò si accompagnano numeri di tutto rispetto: 23.2 punti, 8.4 rimbalzi e 2.7 assist di media.

