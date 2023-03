DeMarcus Cousins si interroga sul suo futuro in NBA

L’ultima apparizione di DeMarcus Cousins nella lega risale alla Gara 5 di primo turno tra Denver Nuggets e Golden State Warriors durante i Playoff NBA 2022. In quell’occasione furono 19 i punti a referto in 15’ poco più, come a ricordare il gran potenziale del centro già quattro volte All-Star in carriera.

Cousins non si dà pace e chiede segnali dalla NBA

Boogie ha più volte espresso il rammarico per la scarsa considerazione riservatagli da gran parte dei GM NBA, che ancora faticano a dargli una chance. In un recente intervento telefonico trasmesso sulle frequenze di Sirius XM NBA Radio, il sentimento dominante è stato ribadito con forza. Ecco le dichiarazioni di Cousins:

“Sono uno che affronta i momenti duri e le difficoltà guardando prima a sé stesso, a ciò che posso fare per migliorare. È qualcosa di cui vado fiero. Ho posto molte domande e contattato le mie ex squadre. Ricevo risposte edulcorate senza mai arrivare alla verità nuda e cruda. Ho fatto fatica anche con questo. Vorrei solo una vera risposta.”

