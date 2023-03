La sfida di questa notte tra i Phoenix Suns e i Minnesota Timberwolves sarà probabilmente la partita del ritorno in campo di Kevin Durant: dopo tre settimane fuori a causa di una distorsione alla caviglia sinistra, KD sembra pronto per tornare a calcare il parquet. Tuttavia coach Monty Williams predica la calma, ma le sensazioni sono molto positive.

Kevin Durant will make his return tomorrow vs. Minnesota after missing 10 games with a sprained ankle, per @ShamsCharania pic.twitter.com/YEb8eQUY5u — Bleacher Report (@BleacherReport) March 28, 2023

Come riporta Shams Charania di The Athletic, Kevin Durant ha recuperato dalla contusione alla caviglia sinistra rimediata lo scorso 8 marzo, lasciandolo ai box per tre settimane. Smaltito l’infortunio, KD sarà a disposizione per la gara di questa notte contro i Minnesota Timberwolves; tuttavia il coach di Phoenix Monty Williams non dà conferme sul possibile ritorno in campo del suo numero 35, come spiega nel post allenamento:

“In questi casi uso sempre l’espressione ‘controllare le caselle’ per sapere come sta un giocatore: non abbiamo aggiornamenti su di lui, bisogna eliminare il gonfiore e il dolore alla caviglia, poi può tornare a tirare. L’ho visto passare dalla palestra al campo a provare qualche tiro, sembra stare bene ma bisogna valutarlo più attentamente”

Monty Williams wouldn’t confirm whether Kevin Durant will return tomorrow, saying they have no update on him as of right now pic.twitter.com/ojeUVaeROZ — Gerald Bourguet (@GeraldBourguet) March 28, 2023

I tifosi dei Suns sperano di poterlo vedere in azione già da questa notte, dato che Kevin Durant ha giocato solo tre partite con la maglia di Phoenix: con lui in campo la franchigia dell’Arizona ha vinto tre partite, mentre ora viene da una sconfitta contro i Clippers.

