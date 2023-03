Mercato NBA, DaQuan Jeffries fa bingo: dalla G League al pluriennale con I Knicks

Nessun effetto Linsanity almeno per ora, ma è quantomeno curiosa la parabola di DaQuan Jeffries. In luce nella G League, dove ha viaggiato a 21 di media, il giocatore di Westchester ha da poco completato due stint con 10-Day contract con i New York Knicks, ma deve ancora raccogliere una presenza in NBA. Ci sarà tempo perché a quanto pare la franchigia della Grande Mela ha deciso di confermarlo con un pluriennale. La notizia viene riportata dall’insider del mercato NBA Shams Charania di The Athletic.

