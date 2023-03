NBA, LeBron James commenta il suo rientro: “I miei compagni mi hanno ispirato”

LeBron James ha fatto il suo ritorno in campo nella partita di stanotte contro i Bulls. The King era rimasto fuori un mese per un brutto infortunio al tendine del piede, e alcuni medici gli avevano consigliato di operarsi. L’operazione avrebbe però compromesso la stagione, e LeBron ha preferito provare a recuperare per farsi trovare pronto per i Playoff. Contro Chicago è partito dalla panchina per la seconda volta in carriera, ma ha comunque segnato 19 punti. Alla fine della sfida ha parlato del suo infortunio e del recupero:

“I dottori mi hanno detto che sto recuperando più velocemente di chiunque hanno mai visto prima. Due dottori mi avevano detto di dovermi operare. Sono andato dal LeBron James dei piedi, e mi ha detto che avrei potuto posticipare l’operazione”

LeBron è tornato in campo dopo essere rimasto fuori per più di un mese, ed è rientrato con otto partite rimanenti. James ha detto di essere stato ispirato dai compagni mentre si allenava per 12 ore al giorno tra riabilitazione e allenamento vero e proprio. Nel suo periodo di assenza i Lakers hanno vinto otto partite e raccolto cinque sconfitte. La stella nativa di Akron, Ohio ha detto:

“Loro sono andati 8-5 e ovviamente abbiamo la possibilità di entrare nel play-in, e possiamo essere un team da primi otto seed. Vederli giocare così mi ha cambiato completamente la mentalità e mi ha fatto venire voglia di farne parte. Non mi serve neanche dire che la mia mentalità è veramente cambiata. Ha migliorato tutto quello che facevo: i miei allenamenti, il mio recupero e altro. Giocavano una grandissima pallacanestro. Ero estatico. Voi mi avete visto sulla sideline, ero molto felice per quello che stavano facendo i ragazzi”

