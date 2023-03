Joel Embiid lascia da parte l’MVP: “Mi interessa solo vincere”; salta duello con Jokic

La partita di cartello tra 76ers e Nuggets, in programma nella notte NBA, vedrà il ritorno in campo di James Harden ma perde contemporaneamente uno dei due protagonisti più attesi. Joel Embiid salterà il duello con Nikola Jokic per via di un problema al polpaccio che, visto il recente accumulo di fatiche, consiglia cautela. Il match della Ball Arena sarà infatti il terzo in quattro notti per Philly.

MVP NBA, Embiid lascia correre la sfida 2023

In un’intervista concessa a Shams Charania di The Athletic, il centro camerunese ha parlato tra le altre cose del

premio MVP, che potrebbe finire quest’anno nelle sue mani. Come al solito il confronto è serrato, il primo a sfilarsi della corsa è proprio Embiid:

“Ciò che importa è vincere, vincere. Sono concentrato su questo. Lo stiamo facendo. Quel che succede succede. Se vinco l’MVP bene, altrimenti bene lo stesso. Il criterio cambia. Se vogliamo parlare degli ultimi tre anni in cui sono stato in lizza, nel primo caso si disse che non avevo giocato abbastanza. L’anno scorso sono tornato, ho giocato partite sufficienti, ho guidato la classifica cannonieri dello scoring e ovviamente ha vinto meritatamente Nikola [Jokic]. Di nuovo, però, ha vinto in una squadra 6ª testa di serie [Playoff] ad Ovest. Quest’anno sto guidando la lega per punti di media e sto facendo tante cose in difesa, meriterei un posto anche nei quintetti All-Defensive.



Un po’ di rammarico per la narrativa spesso a suo discapito rimane:

Non mi interessa, ma ogni anno c’è qualcosa, poi si aggiungono le analytics, e si può dire di tutto. Per alcuni giocatori nella lega la prova visiva lascia intendere che non sono bravi in difesa, le statistiche diranno che sono i migliori difensori. In questi casi, i numeri non hanno senso. Non decido io le regole o chissà che criteri, quindi il punto è ciò che preferisce la gente.”

