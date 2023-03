Quella tra Denver Nuggets e Philadelphia 76ers era la sfida più attesa della notte, soprattutto perché avrebbe messo uno di fronte all’altro i maggiori contendenti al premio MVP degli ultimi anni: Nikola Jokic e Joel Embiid. Purtroppo la sfida è saltata per un infortunio del camerunese, ma Jokic ha dato comunque spettacolo registrando la 29esima tripla doppia della stagione.

A historic night for Nikola Jokic in the Nuggets W 🃏: 25 PTS, 17 REB, 12 AST He joins Wilt and Oscar Robertson as the only players in NBA history to drop 10+ games of 20-15-10 in a season. pic.twitter.com/1j54I0yLTv — NBA (@NBA) March 28, 2023

Nikola Jokic: “Altra tripla doppia? L’importante è vincere”

Una grande vittoria per i Denver Nuggets, trainati da Nikola Jokic e dalla sua tripla doppia, la 29esima stagionale: 25 punti, 17 rimbalzi e 12 assist, numeri che da vero MVP. Tutti si aspettavano il confronto con Embiid – negli anni arrivato secondo dietro a The Joker – ma per colpa di un problema fisico non ha preso parte alla partita.

Al termine della gara Jokic ha parlato della sua prestazione e del dualismo con la superstar dei 76ers:

“Oggi a loro mancavano diversi giocatori, ma restano una squadra difficile da affrontare: Joel è una bestia per può essere determinante in una partita in tanti modi, ha la capacità di influenzare il gioco come preferisce. Oggi siamo stati bravi sia in attacco che in difesa, si vede che c’è sintonia tra noi. Tripla doppia? Significa che ho giocato bene, ma a me interessa di più vincere le partite”

Jokic with another one of those triple double things. #MileHighBasketball pic.twitter.com/4LekioUpJU — AltitudeTV (@AltitudeTV) March 28, 2023

Joel Embiid è rimasto fuori per un problema al polpaccio, vanificando così la sfida con Nikola Jokic. Una scelta precauzionale in vista dei Playoff, come spiega il coach di Philly Doc Rivers:

“Tutti volevano vedere quei due ragazzi sfidarsi, ma noi abbiamo delle esigenze: ha un problema fisico e lo tratteremo con calma e intelligenza, perché vogliamo avere lui e la squadra in ottima forma in vista dei Playoff. Tenerlo fuori non è stata una decisione difficile da prendere”

