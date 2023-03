NBA, Ben Simmons non tornerà questa stagione

Sebbene non sia ancora arrivata l’ufficialità, i Nets sono convinti che Ben Simmons non tornerà in campo in questa stagione. L’ex prima scelta del Draft 2016 non gioca da ormai 17 partite per un problema alla schiena. Più precisamente, Simmons soffre di nerve impingement, un problema medico in cui il tessuto o un osso comprime delle fibre nervoso. Coach Jacque Vaughn ha detto che il cestista australiano dovrà consultarsi con uno specialista per avere un parere ulteriore, ma il rientro è molto difficile. Vaughn ha detto:

“Per me, da allenatore, ci sono delle cose che posso controllare e altre che non posso controllare. Una cosa che non posso controllare è l’impingement. Quello che posso controllare è preparare il gruppo per giocare la prossima partita. E in tutta onestà, dobbiamo essere realisti. Probabilmente non lo ritroveremo in campo prima della fine dell’anno. La certezza arriverà quando ci sarà un ulteriore consulto da parte di alcuni specialisti”

Per Ben Simmons continua quindi un periodo difficile che dura ormai due stagioni. Nell’annata 2021-22 non è mai sceso in campo, inizialmente perché si trovava in holdout con i Sixers, ai quali chiedeva di venire scambiato. Dopo l’annuncio della trade con i Nets, che ha visto come protagonista anche James Harden, Simmons non ha però mai messo piede in campo a causa di un infortunio alla schiena.

Quest’anno sembrava arrivato finalmente il momento del cestista australiano, che partiva con ambizioni di titolo ai Nets, affiancando Kevin Durant e Kyrie Irving. Simmons ha però finito per giocare solo 42 partite di regular season, e le due stelle hanno lasciato Brooklyn dirigendosi entrambi nella Western Conference. Nei suoi anni a Philadelphia, Simmons ha guadagnato tre convocazioni All-Star e un primo quintetto difensivo, ma la strada da fare è ancora tanta per tornare a quei livelli.

