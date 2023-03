NBA, Ja Morant torna in quintetto e segna 27 punti: i Grizzlies battono Atlanta

Per la prima volta dalla sospensione, Ja Morant è tornato in quintetto e ha guidato i suoi Memphis Grizzlies nel successo di stanotte 123-119 contro Atlanta. Si tratta della nona vittoria nelle ultime 10 per Memphis, che ha ormai ipotecato la qualificazione ai Playoff e si trova al secondo posto della Western Conference con un record di 47-27. Non bastano i 28 punti con 10 assist di Trae Young ad Atlanta, che rimane in zona Play-in (37-38), ma con poche possibilità di aggiudicarsi un posto diretto ai Playoff.

Oltre alla gran partita di Desmond Bane – che ha chiuso con 25 punti e 11/18 dal campo – per Memphis è stata fondamentale la prestazione di Ja Morant: 27 punti, 3 rimbalzi e 6 assist con 9/17 dal campo (53%) in 29 minuti sul parquet.

Prestazione difensiva meravigliosa del solito Jaren Jackson Jr., che ha terminato la partita con 3 palle rubate e ben 5 stoppate, tra cui una su John Collins che entra di diritto tra le migliori della stagione. Con tutta probabilità a vincere il titolo di difensore dell’anno sarà Brook Lopez (a causa dei pochi minuti giocati da Jaren), ma questo ragazzo è speciale: sta guidando la NBA per stoppate di media (3.1), defensive rating e defensive win shares.

