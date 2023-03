NBA, Chicago rovina il rientro di LeBron James: ora i Playoff sono a rischio

Ritorno in campo amaro per LeBron James – dopo aver saltato 13 partite – con i Lakers che devono arrendersi 118-108 alla Crypto.com Arena. Fondamentali per i Bulls le prestazioni di Zach LaVine (32 punti) e di DeMar DeRozan (17 punti e 10 assist). Ai Lakers non basta un buon rientro, seppur dalla panchina, di LeBron James autore di 19 punti (che non ha interrotto la sua striscia di partite da almeno 10 punti, che va avanti ormai dal gennaio 2007).

Dopo i successi di stanotte di Minnesota e Oklahoma, il quadro Playoff si fa ancora più complicato per i gialloviola: al momento si trovano al nono posto della Western Conference, ad una sola partita di distanza dai Mavericks (che in questo momento sono fuori dai Play-in).

An updated look at the NBA standings after Sunday's action! The Cleveland Cavaliers clinch a place in the #NBAPlayoffs presented by Google Pixel… Which teams will grab the remaining postseason spots 👀 ➡️: https://t.co/dMyaWGoLZF pic.twitter.com/ZCXaceg76I — NBA (@NBA) March 27, 2023

Serata più dolce per Patrick Beverley che, dopo essere stato scambiato dai Lakers, si è preso la sua rivincita personale segnando un canestro importante contro LeBron. A Febbraio aveva dichiarato:

“Giocherò due volte contro i Lakers, li caccerò dai Playoff, i Bulls devono andarci”

Pat Bev did the "too small" on LeBron 💀 pic.twitter.com/VweeoypwXJ — Bleacher Report (@BleacherReport) March 26, 2023

