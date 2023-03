NBA, sospensione di una partita per Luka Doncic

Non arrivano buone notizie in casa Mavs: Luka Doncic dovrà saltare la prossima partita per sospensione. La stella slovena ha infatti commesso il suo 16esimo fallo tecnico della stagione nella sconfitta contro gli Hornets, e il regolamento della lega prevede una partita di squalifica. Nel terzo quarto gli arbitri hanno sanzionato Doncic con un tecnico, dopo che quest’ultimo si lamentava per un fallo a suo dire non fischiato. Il numero 77 dovrà ora saltare la prossima sfida, in trasferta contro gli Indiana Pacers, a meno che l’NBA non revochi la sanzione.

Il regolamento della NBA prevede la sospensione per una partita dopo il 16esimo fallo tecnico della stagione, e altre sospensioni per una partita ogni due ulteriori tecnici. In questa stagione Doncic è il terzo a commettere 16 tecnici dopo Draymond Green e Dillon Brooks. Il giocatore dei Grizzlies ha già saltato due partite per squalifica nelle ultime settimane.

A fine partita, l’head coach Jason Kidd ha parlato in favore della sua stella, e ha detto che il tecnico dovrebbe essere annullato. Doncic ha invece preferito non rilasciare dichiarazioni dopo la sconfitta.

Dall’arrivo di Kyrie Irving i Dallas Mavericks sono entrati in un periodo di forma molto negativo. Nelle ultime nove partite sono arrivate due vittorie e sette sconfitte, che hanno fatto sprofondare i texani nei meandri della Western Conference. Con il record attuale che recita 36 vittorie e 39 sconfitte, i Mavs si trovano fuori dalla zona Play In, in 11esima posizione. L’obiettivo Playoff non è ancora impossibile, e il roster di Dallas è pieno di giocatori di qualità, ma le prestazioni delle ultime settimane non sono da squadra con ambizioni di postseason.

L’assenza di Doncic si farà sentire nella sfida contro Indiana, ma i Mavs devono trovare al più presto la vittoria per interrompere la striscia negativa di quattro sconfitte e rilanciarsi nella volata finale della Western Conference.

Leggi anche:

NBA, Ja Morant torna in quintetto e segna 27 punti: i Grizzlies battono Atlanta

NBA, Chicago rovina il rientro di LeBron James: ora i Playoff sono a rischio

Playoff 2023: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone