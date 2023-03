Paul George: l’infortunio costa 2-3 settimane di stop alla stella NBA dei Clippers

L’infortunio subìto nella notte da Paul George, nella sfida che ora più che mai è uno scontro diretto in ottica Playoff NBA contro i Thunder, rischiava di complicare terribilmente il finale d’annata dei Clippers, postseason compresa. Lo stop indicato dopo gli esami strumentali effettuati dai Clippers in giornata è in realtà meno prolungato dei previsto. Si parla di circa 2-3 settimane per il rientro in campo, dunque in linea con l’eventuale primo turno Playoff. La notizia è stata riportata da Adrian Wojnarowski di ESPN.

Paul George out: quanto può costare la sua assenza per infortunio ai Clippers?

I Clippers, attualmente quinta testa di serie nel tabellone postseason della Western Conference NBA, conservano una partita e ½ di distanza su Thunder e Mavericks (a pari record per il settimo posto che significherebbe Play-in). La forbice tra la qualificazione diretta, gli spareggi e l’eliminazione dalla corsa prima di metà aprile è tuttavia molto ristretta. Per dare un’idea, sono appena due e ½ le gare di margine sui Los Angeles Lakers undicesimi.

