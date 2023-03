NBA, Towns ed Edwards vicinissimi al ritorno

Per i Minnesota Timberwolves arrivano due notizie fondamentali nel pieno della lotta per la Postseason. Karl-Anthony Towns e Anthony Edwards sono vicini al rientro, e potrebbero già essere in campo per la partita di mercoledì. Shams Charania, insider NBA per The Athletic, ha detto che c’è ottimismo nei Wolves riguardo il rientro di KAT per il prossimo impegno contro gli Atlanta Hakws.

There is optimism that Minnesota Timberwolves stars Karl-Anthony Towns and Anthony Edwards (ankle) could return as soon as Wednesday vs. Atlanta Hawks, sources tell @TheAthletic @Stadium. Towns, sidelined since Nov. 28 with Grade 3 calf strain, is on the cusp of a major return. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 21, 2023

Towns è dovuto rimanere a lungo lontano dal campo, e ha saltato le ultime 52 partite di Minnesota. La stella dei Wolves si era infortunato lo scorso 28 novembre, e i primi esami medici avevano subito evidenziato uno strappo al polpaccio. L’assenza iniziale era prevista per quattro-sei settimane, ma alla fine Towns ha dovuto saltare quasi quattro mesi di regular season prima di recuperare. A gennaio il lungo ha sofferto una ricaduta piuttosto grave che ha finito per allungare in modo molto importante i tempi di rientro.

Anthony Edwards è invece riuscito a scendere in campo in quasi tutte le partite di questa stagione, giocando per 71 impegni da titolare e viaggiando a 24.7 punti, 5.9 rimbalzi e 4.4 assist di media nella sua miglior annata dall’arrivo in NBA. Nella partita contro Chicago del 17 marzo Edwards si era però infortunato alla caviglia destra, e i primi responsi non erano tranquillizzanti. Sembrava che i Wolves avrebbero dovuto fare a meno del loro miglior giocatore di questa stagione nelle ultime partite di regular season, ma Shams Charania ha fatto sapere che anche Edwards potrebbe fare il suo rientro nella partita di domani contro gli Atlanta Hakws.

Quando mancano nove partite alla fine della stagione regolare, i Wolves si trovano in ottava posizione nella Western Conference con un record di 36 vittorie e 37 sconfitte. Attualmente sarebbero qualificati al Play-In, ma la competizione è ancora molto aperta e sarebbe fondamentale ritrovare il prima possibile Edwards e Towns.

Leggi anche:

NBA Playoff 2023: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone

37 punti per Joel Embiid ma non bastano: i Sixers cadono in casa contro Chicago

NBA, i Warriors interrompono la striscia di 11 sconfitte esterne consecutive