Serata da dimenticare per i Los Angeles Clippers che escono sconfitti dalla partita con OKC ma, soprattutto, perdono Paul George per infortunio. Il numero 13 ha subìto una torsione innaturale del ginocchio destro: nelle prossime ore verrà rivalutato.

