NBA, Danny Ainge crede in Mazzulla e dice: “Tifo ancora per i Celtics”

Danny Ainge non è più nel front office dei Boston Celtics da ormai un paio di anni, ma non ha certamente smesso di tifarli. In un’intervista a The Athletic, l’ex giocatore dei Celtics ha parlato della sua precedente squadra e ha fatto i complimenti all’head coach Joe Mazzulla. Ainge ricopre attualmente il ruolo di CEO of basketball operations e alternate governor per gli Utah Jazz, ma non ha dimenticato i suoi trascorsi. In particolare, ha iniziato dicendo di avere parecchia fiducia in Joe Mazzulla e di capire gli errori che commette:

“Come allenatore, può capitare di commettere degli errori. Come succede ai giocatori, succede anche a chi allena. E’ normale fare degli errori, ne potrai fare anche diversi nella stessa partita. E questi sbagli potrebbero anche costare una vittoria alla tua squadra ogni tanto”

Danny Ainge, in qualità di general manager dei Celtics, ha avuto un ruolo chiave nell’assunzione nel coaching staff di Joe Mazzulla come assistente allenatore nel 2019. Ainge ha detto di aver avuto subito fiducia in lui, che ricopriva il ruolo di vice ai Maine Red Claws, la squadra di sviluppo dei Celtics in G League:

“Ho sempre apprezzato l’etica lavorativa di Joe, la sua mentalità e la sua intelligenza. Penso che Joe sia uno di quelli di cui posso misurare la grandezza per come riescono a migliorare dai propri errori. Joe impara sempre dai suoi errori, proprio come Will Hardy [head coach dei Jazz] impara velocemente dai suoi errori. Gli allenatori che migliorano imparando possono diventare leggendari. E penso che sia Joe che Will abbiano la chance di entrare nella leggenda”

Danny Ainge continua a tenersi in contatto con gran parte dei membri dei Celtics, e ha detto di tifare sempre Boston:

“Ho ancora tantissimi amici e persone a cui sono legato che lavorano a Boston. Quindi quando li incontro ho sempre grande piacere. Tifo fortemente per i Celtics”

