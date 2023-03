Mercato NBA, DJ Augustin torna nella lega: firma con gli Houston Rockets

Succede, in questo periodo della stagione regolare, di rivedere affacciarsi volti noti nei roster delle squadre NBA. Nessuna ambizione Playoff per gli Houston Rockets, che riaccolgono però un veterano di vecchia data come DJ Augustin. Il nativo di New Orleans, tagliato proprio dai texani nel febbraio 2022, riavvolge idealmente il nastro della sua ultima esperienza nella lega.

DJ Augustin mette il turbo ai Rockets

La conferma è arrivata ad Adrian Wojnarowski di ESPN nella serata italiana di martedì 22 marzo dall’agente del giocatore, Raymond Brothers di ROC Nation Sports.

Leggi anche:

30 punti di Trae Young e gli Hawks spazzano via i Pistons

Clippers, infortunio per Paul George

NBA Playoff 2023: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone