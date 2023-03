NBA, Michael Jordan vuole vendere le quote degli Hornets

Secondo quanto riportato ieri da Adrian Wojnarowski, insider NBA per ESPN, Michael Jordan ha avviato le trattative per vendere le quote di maggioranza degli Charlotte Hornets. Le discussioni sembrano a buon punto, e la leggenda dei Bulls ha fortemente intenzione di chiudere questa vendita. Gli acquirenti sono Gabe Plotkin, attuale azionista di minoranza della squadra, e Rick Schnall, che ha quote di minoranza degli Atlanta Hawks.

L’affare non è imminente, specifica ESPN, ma sta andando tutto nel verso giusto, e sembra che prima o poi avremo una nuova coppia di proprietari degli Hornets, formata proprio da Plotkin e Schnall. Il primo è il fondatore e CIO di Melvin Capital, una società di investimento statunitense con 8 miliardi di dollari in gestione. Il secondo è il partner di una grande società di private equity, e nel 2015 è entrato come socio di minoranza nel gruppo guidato da Tony Ressler che ha acquistato gli Atlanta Hawks.

Se la vendita andrà a buon fine, Michael Jordan dovrebbe comunque rimanere nella franchigia come azionista di minoranza. Nel 2006 era entrato negli allora Charlotte Bobcats come socio di minoranza acquistando alcune quote, conseguendo inoltre il ruolo di Managing Member of Basketball Operations. Nel febbraio 2010 divenne il proprietario della franchigia acquistando le quote di maggioranza per 275 milioni di dollari. E’ diventato così il primo ex giocatore della storia NBA a diventare proprietario di una squadra, e anche il primo e finora unica owner afroamericano.

Sotto la sua gestione gli Hornets non hanno mai ottenuto i risultati sperati da Jordan. Nelle ultime dieci stagioni si sono qualificati ai Playoff solo in due occasioni, uscendo sempre al primo turno contro i Miami Heat. E anche quest’anno vedranno la Post Season da casa, perché si trovano in 14esima posizione nella Eastern Conference con un record di 22 vittorie e 49 sconfitte.

