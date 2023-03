Pacers, un rebus la difesa su Embiid: il career high NBA di Aaron Nesmith non basta

Aaron Nesmith, al suo secondo anno nella NBA, ha aggiornato – nuovamente – nella notte il proprio massimo in carriera per punti a referto (25). In occasione della sconfitta contro i Philadelphia 76ers il suo apporto nelle due metà campo non è stato sufficiente a limitare lo strapotere di Embiid e compagni.

62 punti del tandem Embiid-Maxey condannano i Pacers alla sconfitta

In merito al centro a numero 21, piuttosto laconico – e al tempo stesso eloquente – il commento di Nesmith:

“Embiid è enorme e rappresenta una marcatura complicata. Richiede che tutti e cinque i ragazzi in campo siano consapevoli della sua presenza quindi è semplicemente questo, una marcatura complessa. È alto oltre due metri e dieci e molto pesante. Difficile difendere senza fargli sentire le mani addosso e senza mettere il fisico, altrettanto difficile riuscirci evitando problemi di falli, per quello che è stato il metro arbitrale. Devo cercare equilibrio. Quando mi sono messo sulle sue piste la prima volta ho raccolto tre falli a carico per i motivi di cui sopra. Nel secondo tempo sono riuscito a restare più compatto.”

