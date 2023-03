NBA, i Sixers rimontano nel finale e vincono con un super Embiid

Con una rimonta spettacolare e un canestro decisivo di Joel Embiid a un secondo dalla fine, i Philadelphia 76ers hanno battuto Portland per 120-119. Al Wells Fargo Center è andata in scena una partita emozionante, con gli ospiti che avevano raggiunto un vantaggio massimo di 21 punti nel secondo quarto. Al rientro dagli spogliatoi i Sixers hanno alzato il loro ritmo e hanno recuperato lo svantaggio, ma il sorpasso è arrivato solo nel finale. Il protagonista assoluto della serata è stato Joel Embiid, autore di una prestazione da 39 punti (13/20 dal campo), sette rimbalzi, quattro assist e tre stoppate.

Joel Embiid ha realizzato anche il canestro decisivo per la vittoria. Il lungo di origine camerunense ha preso palla dalla rimessa e, marcato da Jusuf Nurkic, ha segnato un tiro in fade away dalla media distanza. A fine partita, Embiid ha commentato così:

“Appena ho palleggiato, ho capito che avrei preso uno step back. Ma sapevo che dovevo tirare dalla mia mattonella. Quello era un ottimo tiro per me anche negli scorsi anni. Ho avuto qualche occasione per segnare dei game winner e siamo sempre andati in post. Ma quando vai spesso in posizioni come la lunetta o il gomito, ti accorgi che il campo è molto aperto perchè la difesa non vuole concedere triple”