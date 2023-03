Partita tiratissima quella tra i Cleveland Cavaliers e i Boston Celtics, dove alla fine sono i biancoverdi ad avere la meglio: ai 44 punti di Donovan Mitchell risponde il solito Jayson Tatum con i suoi 41. Ennesima prestazione incredibile per lui che, alla soglia dei 25 anni, non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Tonight's @Gatorade Player of the Game dropped 41 of them thangs pic.twitter.com/BW1efswx3E

41 punti, 11 rimbalzi e otto assist, numeri impressionanti quelli di Jayson Tatum questa notte, dove solo altri due giocatori nella storia dei Boston Celtics avevano registrato in partita: Larry Bird e John Havlicek. Statistiche che stupiscono ancora di più se si pensa che Tatum sta per compiere 25 anni e, davanti a sé, avrà tantissimi anni per fare ancora meglio.

Da parte sua c’è sempre la determinazione a dare il massimo e a pensare partita dopo partita ma, soprattutto, a costruire la giusta intesa con i compagni, come spiega nel post partita:

“Raramente mi prendo del tempo e penso a cosa ho fatto in questi anni: ho quasi 25 anni, sono alla mia sesta stagione in NBA, il tempo vola e come sempre cerco di concentrarmi sul presente, dove cerco di dare sempre il massimo. È importante avere un buon feeling con i miei compagni di squadra perché, senza di loro, non sarei capace di fare prestazioni del genere: sono felice di giocare con Horford, perché in questi anni mi ha aiutato molto. Vorrei avere sempre compagni come lui”

How does Jayson Tatum get himself out of a slump?

"Not listening to you guys when I play bad" 😁 pic.twitter.com/xb3kyhJdT0

