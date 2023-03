Primi nella Eastern Conference e inarrestabili: con la vittoria di questa notte i Milwaukee Bucks centrano la 16esima vittoria consecutiva, proseguendo così il loro cammino verso i Playoff. Protagonista assoluto Giannis Antetokounmpo, autore di una prestazione da 31 punti, sette rimbalzi e sei assist.

Nella vittoria contro Orlando i Milwaukee Bucks hanno segnato molti punti con il tiro da tre, dove addirittura Giannis Antetokounmpo ha realizzato tre triple su quattro tentativi. Tuttavia la squadra non deve fare troppo affidamento su questa strategia, come spiega The Greek Freak nel post partita:

“Tirare da tre fa sicuramente parte del nostro modo di giocare, ma non deve essere l’unica via per cercare di vincere la partita. Non possiamo innamorarci e fare troppo affidamento sul tiro da tre: quando entra bene, ci prendiamo i punti e andiamo avanti con il nostro gioco. Stanchezza? Quando inizierò a scendere in campo e pensare che devo prendermi una pausa, quello sarà il momento di ritirarmi”

La 16esima vittoria consecutiva è arrivata dopo un’altra grande prestazione da parte dei Milwaukee Bucks, come sottolinea anche coach Mike Budenholzer nel post partita:

"I felt like a lot of them caught a hot streak tonight. It's a big part of what's important to us."

Coach Bud reacts to the win and season-high 26 3s! 🎤 #FearTheDeer | #Bucks pic.twitter.com/EPuW0LwYPD

— Bally Sports Wisconsin (@BallySportWI) March 2, 2023