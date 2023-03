I tifosi dei Phoenix Suns non potevano chiedere un debutto migliore di Kevin Durant con la maglia della loro squadra: nella vittoria di questa notte contro Charlotte, KD ha messo a referto 23 punti, sei rimbalzi e due assist, registrando 10/15 dal campo e 2/4 da tre punti. Ottima l’intesa con Booker e Paul: Durant è pronto a portare Phoenix fino in fondo.

The league isn't safe. Book: 37 PTS, 7 AST, 7 REB, 2 BLK, 15-26 FG

KD: 23 PTS, 6 REB, 2 BLK, 10-15 FG pic.twitter.com/JRACRTLanc — Bally Sports Arizona (@BALLYSPORTSAZ) March 2, 2023

Kevin Durant: “Stasera tutti hanno cercato di mettermi a mio agio”

Esordio perfetto per Kevin Durant sotto tutti i punti di vista, dalla prestazione personale all’intesa con i compagni di squadra. Nel post partita KD analizza la gara e del futuro che lo aspetta con la maglia dei Phoenix Suns:

“Sento di aver giocato bene e di essermi adattato bene ai meccanismi della squadra: stasera tutti hanno cercato di mettermi a mio agio. Ora devo solo macinare minuti e a lavorare, così con il passare delle partite vedermi giocare con questa maglia sarà sempre più normale. Pressione? Mi trovo in un buovo ambiente, in una nuova situazione con nuovi compagni: sento sempre di dover dimostrare qualcosa ogni singolo giorno, non importa quello che ho già fatto in questa lega. La pressione che sento addosso è quella di essere me stesso ogni singolo giorno”

Per Kevin Durant era la prima partita dopo l’infortunio al legamento crociato, un ritorno in campo che gli dà la giusta carica per affrontare la seconda parte di stagione:

“È stato divertente tornare a giocare, mi manca sia scendere in campo che tutto quello che c’è intorno: parlare con i ragazzi, studiare e rivedere il game plan, il cameratismo e tutto il resto. Ho buone intenzioni e voglio sempre fare bene quando gioco”

