Mercato NBA, Quin Snyder firma un quinquennale con gli Atlanta Hawks

Quin Snyder ha accettato un contratto quinquennale offertogli dagli Atlanta Hawks per il ruolo di capo allenatore. L’ex head coach degli Utah Jazz, dovrebbe sedersi sulla panchina della sua nuova squadra già martedì notte in casa contro i Washington Wizards. Gli Hawks hanno annunciato l’assunzione di Snyder nella giornata di ieri ma non hanno rivelato i termini del suo contratto.

Gli Hawks hanno inseguito Snyder, 56 anni, subito dopo aver licenziato Nate McMillan cinque giorni fa e hanno firmato un accordo a lungo termine con un allenatore che ha fatto progredire gli Utah Jazz oltre il primo turno dei playoff della Western Conference per ben tre volte prima di dimettersi la scorsa primavera. La mossa di sposare il progetto degli Hawks è da leggere nel desiderio dello stesso Snyder di tornare in una franchigia che può lottare per un posto ai Playoff.

Snyder e Young hanno entrambi espresso entusiasmo nel lavorare insieme e questa partnership dovrà contribuire notevolmente a determinare il successo della franchigia. Il coach ha una storia di costruzione di forti relazioni con i suoi giocatori. Dopo una sconfitta subito contro gli Hawks venerdì, la guardia dei Cleveland Cavaliers Donovan Mitchell ha ampiamente elogiato l’operato di Snyder in una conversazione privata con Young e ha condiviso quanto sia stato determinante l’allenatore nel suo sviluppo.

Negli ultimi giorni, Snyder è stato visto in più occasioni colloquiare con il direttore generale degli Hawks Landry Fields, l’assistente GM Kyle Korver e il proprietario Tony Ressler su una serie di questioni filosofiche, di team building e di budget del personale. Snyder entrerà nell’organizzazione con una voce significativa anche in possibili trade sul mercato NBA.

