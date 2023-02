Mercato NBA, gli Atlanta Hawks licenziano Nate McMillan

Gli Atlanta Hawks hanno annunciato nella giornata di ieri di aver licenziato l’allenatore Nate McMillan. Il vice allenatore, Joe Prunty, dovrebbe subentrare ad interim. McMillan, 58 anni, era arrivato sulla panchina di Atlanta dalla stagione 2020-21. Il record di 29-30 degli Hawks ha convinto il front office a sollevare l’ormai ex coach dal suo incarico. Mentre Prunty guiderà la squadra nel frattempo, gli Hawks cominceranno le ricerche per un nuovo capo allenatore: tutte le attenzioni sono ora su Quin Snyder, Charles Lee e Kenny Atkinson.

Il licenziamento di McMillan arriva mesi dopo dalla ormai nota litigata con Trae Young che avrebbe spinto lo stesso playmaker a saltare una partita casalinga degli Hawks lo scorso dicembre. McMillan – lo ricordiamo – nel corso della sua carriera ha allenato i Seattle SuperSonics, i Portland Trail Blazers e gli Indiana Pacers – prima di entrare a far parte dello staff di Atlanta come assistente allenatore di Lloyd Pierce nella stagione 2020-21. Gli Hawks avevano licenziato Pierce nel marzo di quella stagione e registrarono con un record di 27-11 con McMillan come capo allenatore ad interim.

Dopo la bella corsa fino alle finali Playoff della Eastern Conference gli Hawks avevano affidato totalmente l’incarico a McMillan.

Leggi Anche

Chicago Bulls, Lonzo Ball non tornerà fino al termine della stagione NBA

Brooklyn Nets, Jacque Vaughn resta capo allenatore NBA: accordo pluriennale

NBA, Meyers Leonard firma un 10-Day con i Bucks