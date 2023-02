Mercato NBA, i Phoenix Suns puntano a firmare Derrick Rose

Dopo la trade che ha scosso l’intera NBA con Kevin Durant che ha fatto le valigie per andare a giocare nel deserto dell’Arizona, Phoenix continua a muoversi sul mercato. Rimasti con una panchina relativamente sguarnita, composta solo da Cameron Payne e Terrence Ross dopo la partenza di Mikal Bridges e Cam Johnson, la dirigenza dei Suns sta cercando dei profili in grado di portare quell’energia che manca al di fuori dei titolari.

Uno dei profili monitorati di più nelle ultime ore sembra essere proprio Derrick Rose secondo Chris Haynes di Bleacher Report. Il rapporto tra l’ex MVP e il coach dei Knicks Tom Thibodeau sembra essere arrivato ai titoli di coda, con Rose che non gioca una partita ufficiale dal 31 dicembre.

L’ex Chicago Bulls sembra essere a tutti gli effetti la pedina più utile per la dirigenza Suns, che cerca disperatamente un giocatore che possa far rifiatare Chris Paul senza perdere troppo in playmaking e leadership.

The Suns are targeting Derrick Rose on the buyout market, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/7OaY4575Zz — NBACentral (@TheNBACentral) February 24, 2023

