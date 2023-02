NBA, infortunio per LeBron James: problema ad un piede

LeBron James si è infortunato al piede destro verso la fine del terzo quarto nella vittoria per 111-108 di ieri sera dei suoi Los Angeles Lakers contro i Dallas Mavericks. Il nativo di Akron è comunque stato in grado di finire la partita e aiutare la sua squadra ad ottenere la più grande W in rimonta della NBA in questa stagione. LeBron si è quindi presentato ai microfoni dei giornalisti nel post-gara:

“Come sta il mio piede? È stato meglio. Questo è sicuro. Ma sicuramente non sarei andato negli spogliatoi e non avrei finito la partita stasera se avessi sentito più dolore. Vedendo l’andamento del match, ho deciso di rimanere in campo e partecipare alla rimonta. Il piede lo monitoreremo nei prossimi giorni e capiremo che cosa fare e come gestirlo.”

I Lakers erano in svantaggio di ben 27 punti nel primo tempo, ma con pazienza sono rientrati nel match verso la fine del terzo quarto. I microfoni della ABC vicino al parquet hanno intercettato il primo commento di James, sdraiato sul campo dopo l’infortunio, verso la panchina dei Lakers:

“Ho sentito una sorta di schiocco.”

L’allenatore dei Lakers Darvin Ham, il quale ha tenuto James in partita subito dopo l’infortunio facendolo giocare per altri 10 minuti nel quarto quarto, non era a conoscenza del messaggio di James per la panchina:

“Non l’ho sentito. Non l’ho sentito proprio dire quelle cose.”

James ha chiuso con un bottino di 26 punti, insieme a otto rimbalzi e tre assist in 37 minuti.

