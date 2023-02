NBA, Draymond Green sempre out per infortunio: il ginocchio fa ancora male

Draymond Green ha saltato la sua seconda partita consecutiva per una contusione al ginocchio destro, con i Golden State Warriors che hanno comunque battuto i Minnesota Timberwolves con il punteggio finale di 109-104 nella serata di ieri. Green si era infortunato giovedì scorso nella prima partita degli Warriors dopo la pausa All-Star contro i Los Angeles Lakers, quando si era scontrata con le ginocchia di Jarred Vanderbilt mentre i due cercavano di assicurarsi una palla vagante a metà del terzo quarto.

Green ha dovuto saltare il match contro gli Houston Rockets a causa della contusione riportata, ma l’allenatore degli Warriors Steve Kerr ha riferito che non si aspettava che Green dovesse rimanere ai box per diverse partite. Tuttavia, il ginocchio del lungo non ha registrato miglioramenti con Steve Kerr che ha provato a etichettare la questione definendola coma una improvvisa “battuta d’arresto”.

Green si sottoporrà ad una risonanza magnetica nelle prossime ore per circoscrivere nello specifico l’entità del suo infortunio. Gli Warriors – lo ricordiamo – sono ancora senza Stephen Curry, Andrew Wiggins, Gary Payton II e Andre Iguodala.

